Loomakaitse selts valib aasta kõige loomasõbralikumat ja -vaenulikumat tegu

Aasta kõige loomasõbralikuma teo kategoorias on kolm kandidaati: politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti tubli töö hädas loomade aitamisel, riigikogu liikme Andrei Korobeiniku algatus muuta loomakaitseseadust ja maanteeameti tegevus, mis on aidanud kaasa metsloomade turvalisuse tagamisele.

"Politseinikud ja päästjad on sellel aastal, tegelikult juba varemgi, jäänud silma äärmiselt hooliva käitumisega loomade suhtes. Nad märkavad neid, kes on hädas ja aitavad," on kirjas loomakaitse seltsi kodulehel.

Korobeiniku kohta märgib loomakaitse selts, et tänavu suvel küsis Andrei Korobeinik oma sotsiaalmeedia lehel inimestelt, milliseid muudatusi vajab loomakaitseseadus, ja kogus ka organisatsioonide ettepanekud. Eelnõu on plaanitud esitada riigikogule sel sügisel.

Kolmandaks on selts nomineerinud maanteeameti tegevused, mis on aidanud kaasa metsloomade turvalisuse tagamisele. Maanteeamet on sellel aastal võtnud sõna metsloomade teeületuste teemal ja juhtinud tähelepanu sellega seotud probleemidele. Kevadel alustas amet kampaaniat "Mõnikord on parim suhe kaugsuhe", mille eesmärk on juhtida liiklejate tähelepanu sellele, mida teel olles jälgida ning kuidas teha kõik endast olenev, et kokkupõrget ulukiga vältida.