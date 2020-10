Covid-19 ⟩ Synlabi kinnitusel on koroonabuss täiesti ohutu ja proovi andmine pole valus

Viljandis saab koroonaproovi anda turuplatsi servas nõndanimetatud koroonabussis. Buss on piiratud kõrge aedikuga, et oleks turvalisem, väraval on suur silt "Kandke maski!" ning desoaine pudel. Kõikides linnades selliseid busse ei olegi.

Synlabi kinnitusel on koroonabuss ning selles proovi andmine on täiesti ohutu. Samuti rõhutab Synlab, et proovi andmine on küll veidi ebamugav, aga üldjuhul sugugi mitte valus.