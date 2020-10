Musta kassi kuu ⟩ Varjupaigas saab oktoobris musti kasse 1 euro eest

Tavapärane loovutustasu sisaldab seda, et veterinaar on looma üle vaadanud, loom on vaktsineeritud kompleks- ja marutaudivaktsiiniga, talle on tehtud parasiiditõrje, ta on steriliseeritud või kastreeritud, mikrokiibiga märgistatud ning registrisse kantud. Lisaks tehakse täiskasvanud kassidele FI-viiruse ehk kasside aidsi test. Varjupaikade sõnutsi katab loovutustasu ainult murdosa loomale kuluvast rahast, aga loovutustasu on vajalik: looma võtmise otsus peab olema ikkagi läbi mõeldud.

Musta kassi kuul saab endale võtta ka mustavalgekirjusid kasse. Pildil Mulgi vallast leitud isane kass, kes ootab 1. oktoobrist uut kodu. FOTO: Varjupaikade MTÜ

Kampaania on läbi aastate Eestis üha enam tuntust ja populaarsust kogunud. 2018. aastal leidis niimoodi kodutee 52 musta kassi, 2019. aasta oktoobris aga juba 85 musta või mustavalgekirjut kassi.

Miks pole mustad kassid väga populaarsed? Mustad ja mustavalgekirjud kassid ei ole tihtipeale nii efektse välimusega kui heledamat või mitut tooni kassid ega tõmba seega nendega võrdselt varjupaika tulijate tähelepanu. Mustade kassidega on läbi ajaloo kaasnenud mitmesugune ebausk ja nad on nii mõnegi inimese silmis pandud ühte patta 13. kuupäevale langevate reedete ja purunevate peeglitega – usutakse, et nad toovad halba õnne. Sotsiaalmeedia üha laiema leviku tõttu on mustad kassid ka sellepärast põlu all, et neist ei saa nende värvi tõttu hõlpsasti pilkupüüdvaid pilte teha. See võib olla ka põhjus, miks nad ei jää varjupaikade kodulehti sirvivatele inimestele hästi silma: fotosid neist tuleb teha heledal taustal ning heas valguses.

Mustade kasside pildistamine nõuab head valgust ja heledat tausta, muidu nad "kaovad ära". See teeb nad kahjuks sotsiaalmeedia ajastul vähem ihaldusväärseks kui heledad kassid. Pildil kass nr 57436. Isane, leitud Viljandist aiamaalt. Ootab vana omanikku või uut kodu. FOTO: Varjupaikade MTÜ

Täpsemalt saab musta kassi kuu kampaania kohta lugeda siit.