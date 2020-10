Mittetulundusühingu Loomus ja Eesti Vegan Seltsi 2018. aastal Kantar Emorilt tellitud ­uuringu tulemustest selgub, et liha ei söö 1,8 protsenti Eesti elanikest ja 6,8 protsenti Eesti noortest vanuses 15–24 aastat. Viljandi kesklinnas leiab täiskasvanud taimetoitlane kümnest söögikohast üheksas võimaluse süüa ka veganitoitu – kui on nõudlust, on ka pakkumist. Hoopis keerulisem on koolilaste vanemate ning lasteaia- ja koolilaste olukord.