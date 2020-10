USA president Donald Trump andis Twitteris teada, et on koos abikaasa Melaniaga andnud positiivse koroonaviiruse proovi. FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS

Hoolimata sellest et Donald Trump on mulle inimesena ebameeldiv, tema haigestumise üle ma rõõmustada ei suuda. Loodan, et USA eakal presidendil ja tema kaasal möödub koroonaviirushaigus võimalikult kergelt. Olen näinud videoid raskelt haigestunud inimestest ja need on olnud koledad.