Ämblikud on osale inimestele paanika külvajad, teised aga hoiavad neid hellalt ja omistavad neile isegi ennustaja rolli. Teate ju küll: hommikune ämblik on hoole-, lõunane leina- ja õhtune õnneämblik. Hoolimata sellest et mõnigi ämblike olemust avav fakt tekitab kõhedust, on nendega tutvumine ettevõtmist väärt.