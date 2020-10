Rikaste edetabelis figureerib taas kaheksa viljandimaalast

Kõige kõrgemal, 29. kohal on tänavu pakiroboteid tootva Cleveroni suurim omanik Arno Kütt, kellel on lisaks osalus veebikaubamajas On24. Äripäev on hinnanud tema vara suuruseks 111,6 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga on Arno Kütt edetabelis tõusnud: möödunud aastal oli ta 35. kohal ja siis hinnati tema vara suuruseks 88,6 miljonit eurot. Mullu ütles Arno Kütt edetabelit kommenteerides, et tegu on virtuaalse hinnanguga ja see tuleneb suuresti Cleveroni väärtusest. "Läksin selle uudise peale oma pangakontot vaatama, aga seal küll sellist summat ei olnud," lausus ta naljatamisi toona.

Viljandimaalastest teisena on tabelis 38. kohal aktsiaseltsi Vestman Energia suuromanik Aivar Berzin. Ta on aastaid olnud viljandimaalastest esikohal ning viimase aastaga on ta koha võrra ülespoole liikunud. Vestman Energia kontserni ettevõtted ostavad, müüvad ja haldavad maatulundusmaad, majandavad metsa ning toodavad põllumajandussaadusi. Äripäev on Aivar Berzini vara väärtuseks hinnanud 83,7 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli hinnatud vara suuruseks 75,4 miljonit eurot ja Berzin oli sellega edetabelis 39. kohal. Samuti Vestman Energia osanikuna on edetabelis Merit Berzin, kelle vara väärtuseks on hinnatud 9,3 miljonit eurot ja edetabelis platseerub ta 459. kohale.

Viljandimaalastest kolmas on Cleveroni ja ON24 omanikuna tuntud Peep Kuld, kes on üldtabelis 62. kohal. Tema vara väärtuseks hinnatakse 53 miljonit eurot ning eelmise aastaga võrreldes on ka tema edetabelis tõusnud. Mullu oli ta 42,1 miljoni euroga 74. kohal.

Voodeid ja madratseid valmistava Delux Holdingu omanik Göran Valdemar Sjöholm on tabelis 17 miljoniga 236. kohal. Sjöholm on eelmise aastaga võrreldes tabelis langenud, sest toona oli tema vara suuruseks hinnatud 22,4 miljonit ning ta paiknes 168. kohal.

Viljandimaa ühe suurema tööandja, aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks suuromanik Imre Michalsky leiab 12,5 miljoni euroga 326. kohalt. Ta on investeerimisfirma Gregorius Invest suuromanik, mis on 70 protsendiga aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks omanik. Eelmisel aastal oli Michalsky Äripäeva rikaste edetabelis 15,2 miljoni euroga 248. kohal.

12,2 miljoniga leiab edetabelis 335. kohalt peamiselt metsandusega tegeleva osaühingu Prenton omaniku Ago Vingissare ning 10,1 miljoniga 406. kohalt Kaisa Orava, kelle peamisteks ettevõtmisteks on märgitud Viljandi Naftabaas ja Airok.