Olustveres kuulutati välja põllumajanduse tippjuht

Tiitli kätte andnud maaeluminister Arvo Aller ütles, et Andres Oopkaup on ühtviisi silma paistnud nii põllul kui kabinetis. "Minu jaoks on olnud tähelepanuväärne tema oskus kasutada maksimaalselt ära täppisviljeluse võimalusi. See on samm tuleviku suunas ja võiks laialdasema kasutuselevõtu korral saada meie oluliseks panuseks roheleppe rakendamisel," rääkis Aller. "Teadmised ja kogemustepagas on vorminud temast eksperdi, kelle nõuandeid ja julgustavaid sõnavõtte oodatakse nii suurtes kui väikestes saalides. Ta räägib, mida teab, ja teab, millest räägib."