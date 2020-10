Esimesel sügiskuul jagus üksjagu päikeselisi ja sooje päevi. See foto on tehtud 26. septembril. FOTO: Elmo Riig

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist Külli Loodla ütles, et septembri keskmiseks õhutemperatuuriks arvutas Viljandi ilmajaam 13,6 kraadi, mis on 2,6 pügalat enam, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud.