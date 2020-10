Kas ehk ongi eestlastes juurdunud komme valetada? Või mis veel hullem, valet ka rõõmsalt uskuda? Võib ju ollagi, et seitsmesaja-aastase orjaöö üleelamisega on sügavale meie geenidesse sadestunud norm esimese reaktsioonina valetada ja teise reaktsioonina seda valet ka uskuda. Piisake vabadusaega enne järjekordset okupatsiooni ja valede aega ei suutnud midagi muuta. Samuti tundub, et praegune vabaduse ja ise enda peremeheks olemise aeg ei ole selles vallas midagi paremaks muutnud.