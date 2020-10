LEV BRASCHINSKY mälestusturniiri ajal 4. juulil tegin maleklubi Fellin juhatuse liikmetele Gert Elmastele ja Tanel Kuldsepale ettepaneku rajada Viljandi mõisaparki malenurk, et jäädvustada viie meie linna maleelu edendanud inimese mälestus nimeliste malelaudadega ning kujundada sellest malenurgast linna malekeskus avalikus ruumis. Soovisin, et see vormistataks linnavalitsuse ettepanekuna istungil arutamiseks.