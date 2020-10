Olulisem kui oodatava raha hulk on valitsuse selgesõnaline garantii, et Viljandi haigla-tervisekeskuse ehitus aidatakse kindlasti lõpuni viia ning raha taha ei tohiks töö jääda. See sõnum annab haiglajuhtidele kindluse, et kui oktoobris saab ehitusprojekti kinnitada, võib kohe hakata ehitajat otsima.