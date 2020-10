Maskikontserti korraldama ajendas tudengeid soov tagada publiku turvalisus. «See on ainus viis, kuidas oleme nõus avalikku üritust praegusel ajal läbi viima,» lausus ürituse sponsorjuht Diana Tiits. Ta lisas, et eestlastel on maski kandmiseks vaja julgustust. «Maskikontserdi eesmärk ongi normaliseerida avalikku maskikandmist, mis on terviseameti sõnul soovituslik.»