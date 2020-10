«Pole just palju neid, kes end sellise sõiduga piinata tahavad,» ütles Viljandi rattaklubist välja kasvanud Josten Vaidem, kes võitis möödunud laupäeval ühe keerulisema reljeefiga rattamaratoni «Haanja 100». «Võib öelda, jah, see on hulludele.»