Ettevõtja avab vanas kodulinnas burgerikoha

Saaremaal on Putnik tegutsenud Viking Burgeri kaubamärgi all 2012. aastast ning Viljandisse laiendab ta äri, sest on siit kandist pärit. Viljandimaal on ta toiduäri ajanud ka varem, pidades Abja-Paluojal kaks aastat väikest pubi. Kui pubihoone maha müüdi, sulges ta uksed ning uusi ruume väikelinnas otsima ei hakanud.