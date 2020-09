Sellest, mis talve lõpul Tallinnas juhtus, on volikogus sosistatud juba üle poole aasta. Kuulujutu detailid on olnud üsna pikantsed, kuid kuulujutuks see praegu ka jääb, sest juhtunut pole nõus kommenteerima ei Valter Vaha ega kannatanu. Küll on Sakalale teada, et Vaha ohver sai juhtunu oportuniteediga lõpetamisest teada ajakirjanduse vahendusel ning kaalub edasikaebamist.