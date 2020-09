Martin Palmiste: pakendiprobleem on lahendatav

Esiteks läheb hoolsate prügisortijate vaev raisku, sest kui puhtad pakendijäätmed puutuvad kokku kellegi teise toodud määrdunud pakenditega või leidub seas valet liiki prügi, on sisuliselt kogu konteineritäis rikutud ja taaskasutus raskendatud. Teiseks kaotab raha linnavalitsus, sest peab võtma vastutuse kogu risustamise eest ja vajaduse korral tellima lisavedu, et minema saaks toimetatud muu hulgas see prügi, mis pole konteinerisse mahtunud. Kolmandaks kaotavad ka risustajad ise, sest nii kulub asjatult kõigi maksumaksjate raha. Seega mõistan täielikult, miks on Viljandi keskkonnaspetsialist selle olukorra suhtes nördimust avaldanud.

Samas ei ole Viljandis uusi lahendusi pakutud. Enamasti on ainult nenditud, et tuleks teha rohkem teavitustööd. Kui aga konteineritel olevatest selgetest juhistest hoolimata satub sinna igasugust prügi, tuleb otsida lahendust mujalt kui teavitamisest. Pole mõtet rõhuda ka südametunnistusele ja planeedi päästmise vajalikkusele, sest need, kellele see teema oluline on, on sortimise põhimõtteid juba iseseisvalt uurinud ja leidnud oma panustamisviisi.

Mina kogesin ahaa-elamust, kui lugesin suve algul ERR-i portaalist Kadi Kenki artiklit, kuidas on prügimure lahendatud Saaremaal («Prügiprobleemi lahendamine Saaremaa näitel», 4. juuni). Asja võti on teha sortimine võimalikult mugavaks ja soodsaks. Saarlastele pakutakse tasuta pakendikotiteenust ehk pakendijäätmed veetakse kodu juurest tasuta ära.

Pakendikotil on hulk eeliseid. Hoolsatele prügisortijatele annab see kindlustunde, et nende vaev ei lähe raisku, sest kui varem läks kõik anonüümselt ühte konteinerisse, siis nüüd vastutab igaüks jäätmete õigesti sortimise eest ise. See võimaldab linnal omakorda paremini prügikäitlust kontrollida. Taaskasutusorganisatsioonid saavad kätte rohkem puhtaid pakendeid ja risustamata konteinereid on vähem. Nii läheb lõpuks rohkem jäätmeid taaskasutusse.

Asja uurides selgus, et kohti, kus samalaadne, nii-öelda ukse-eest-veo-süsteem toimib, on veel. Prügikäitlusfirma Ragn-Sells andmetest võib leida pika nimekirja omavalitsustest, kes pakuvad oma elanikele tasuta pakendikoti võimalust. Viljandis peab sama teenuse eest maksma iga kuu 1,20 eurot. See on küll väikene summa, aga miks peab hoolas prügisortija maksma peale selle eest, et ta jäätmeid korralikult taaskasutuseks ette valmistab. Peale selle teeb rahaga asjaajamine teenusega liitumise keerulisemaks. Näiteks võib nii mõnigi mõelda, kas ikka on seda uut kohustust vaja või kas see asjaajamine on ikka vaeva väärt.

Seega leian, et kõige õigem on muuta teiste omavalitsuste eeskujul pakendikotiteenus tasuta võimaluseks kõigile Viljandi linna kodanikele. Ainuüksi sellest paraku ei piisa. Ka Kadi Kenk mainis oma artiklis, et tasuta pakendikotiteenuse võimaldamine tekitas algul elanike seas kahtlusi: milles konks? Et sellist skeptilisust kaotada, tuleb teha head reklaami ning teenusega liitumine võimalikult mugavaks, et igaüks saaks lihtsasti teenust proovida ja veenduda selle usaldusväärsuses.

Kuidas saaks Viljandist eeskujuliku prügisortimise linn? Minu visioon on järgmine.