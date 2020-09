Nagu selgitas tootmisjuht Rait Kuusk, tähendab mobiilsus seda, et tehas sõidutatakse kohale sinna, kus firma on hangete kaudu tööd saanud, ning kolimine on tarvilik suuremat sorti maanteeobjekti puhul. «Et aga Verstonil on objekte Eesti eri paikades, ostame oma tehasest kaugele jäävate tööde puhul segu vajaduse korral sisse ka väljastpoolt.»