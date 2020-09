Reflektorite paigaldamine on Eesti jahimeeste seltsi liikme, projekti «Ulukid teel» eestvedaja Urmas Salmu idee. Ta on 2010. aastast kogunud statistikat teedel hukkunud metsloomade kohta ning need arvud on tema sõnutsi päris koledad. Projekti käigus paigaldatakse reflektoreid ka Põlva-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Tartu- ja Põlvamaale.