Reedel esietendub Ugalas soome lavastaja ja näitekirjaniku Antti Mikkola näidend «Sorri, ei saa aidata», mille lavastas Tanel Ingi. Peaosas on vabakutseline näitleja Ott Sepp, kes mängib Ugalas esimest korda ja tõdeb, et on Viljandiga varem kokku puutunud kahetsusväärselt vähe.