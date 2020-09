Andres Rõigas elab ema talus ning on selle hooned ja aia kenasti üles vuntsinud. Nende pere käes on see paik olnud juba üle 100 aasta. FOTO: Elmo Riig

Geograaf Andres Rõigas elab talus, mis on tema pere valduses olnud juba 100 aastat. Oma kodukoha ajalooga on ta hästi kursis nagu ka paljude teiste Halliste kihelkonda jäävate samasuguste elamiste looga. Et elu maalt ei kaoks, on ta ise tühjalt seisvatele väärikatele paikadele uusi omanikke otsinud.