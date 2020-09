Estonial tütre kaotanud viljandlane: mis hauarahust me siin räägime!

Ants Haas, millise tundega jälgite värskeid uudiseid Estonia laevahukust?

Mul on kogu aeg oma seisukoht olnud. Kui midagi ajama hakata, siis juba lõpuni välja. Mis juhtus, kuidas juhtus, raske öelda, aga senised versioonid lihtsalt ei klapi. Kõik valitsused on hämanud. Ma ei ole oma eluaja jooksul kohanud ühtegi katastroofi, mille jälgi hakatakse kohe kinni mätsima ja tsemendiga katma. Mida on varjata? Miks ei võiks pilt selge olla?

Tõde ei tea veel keegi. Laev tuleks üles tõsta, see on ju võimalik. Uurida täpselt, mis on juhtunud, kuidas on juhtunud, aga mitte nii nagu praegu. Kohe hukkumispäevast alates hakkas erinevaid versioone liikuma. Juba see, miks laev läks sellise tormiga merele ... Ta polnud üldse ulgumere jaoks mõeldud.

Ma ei tagane sellest, et senised versioonid on kõik hämamine. 26 aasta jooksul ei ole midagi konkreetset toimunud.

Sageli rõhutakse hauarahu puutumatusele. Omaksed tahavad aga tõde teada?

Täpselt. Mina samuti. Mis hauarahust me pealegi räägime, see hauarahu on ammugi rikutud. Laevavrakis pole käinud üksikud inimesed – isehakanud sukeldujaid on olnud palju. See sügavus, kus Estonia praegu on, ei ole kättesaamatu. Ilma igasuguse eritehnikata saab professionaal laskuda saja meetri sügavusse.

Ja mis hauarahust saab rääkida, kui ei teata, mis juhtus? Küllap seal taga on midagi, mis ei kannata valgust. See jääbki nii. Üks valitsus räägib, et tuleks teha nii. Teine ütleb, et ei, ei maksa nii.

Otsus, mille kohaselt tuleb laevavrakk betooniga katta, tuli erakordselt kiiresti.

Rootsi otsustas nii, aga miks ta tahtis seda nii hirmsasti? Hauarahu ... Kusjuures praegu on üks versioon see, et tegu võis olla Rootsi enda allveelaevaga. Kuidas see auk ikkagi laeva sai? Keegi ei tea seniajani midagi.

Olen juba sellises eas, et minu kõrvad tõde enam ei jõua kuulda, ja kas seda üldse kunagi tuleb ... Arvan, et see versioon, mille kohaselt võis Estonia vedada midagi sõjalist, võib üsna tõelähedane olla.

Üheksakümnendate alguses olid ajad üsna segased.

Olid küll. Aga peaministrid said nüüd alles kokku. Millest nad seal täpselt rääkisid? Tundub küll, et asi ei saa õige olla.

Filmitegijad peavad peagi kindlasti kohtu ette astuma.

Nojah. Vaat seal see on. Kellelegi jäid nad ette.

Igal juhul on praegu selge, et laevavrakis on auk. Millest või kuidas see tekkis, pole teada, aga seal ta on ning selge on seegi, et varem pole sellest juttu tehtud.

Auk on. Kuidas ta tekkis? Merepõhi pidi olema seal üsna sile, kust need kaljunukid sinna said? See on taas häma.

Ma saan sellest üle, seal võis palju probleeme olla, aga kui laev läks põhja, siis ei suvatsenud Eesti riik kopikatki valuraha kannatanutele maksta. Hea küll, kindlustus oli, aga kuna laev sõitis Eesti lipu all, siis oleks Eesti riik pidanud julgema omastele silma vaadata. Kas või see oleks austus olnud.

Käisin esmaspäeval Estonia huku mälestuskivi juures Viljandi Metsakalmistul, viisin sinna lilli. Aga seal polnud mitte midagi, ei ühtegi lillekest, ei mingit koristamist. Kui Viljandi maavalitsus veel alles oli, siis oli kõik ilusti korras. Teekene riisutud, lilled viidud. Peeti lugu. Aga nüüd ... Minu meelest pole seal keegi käinud. Suhtumine on selline, et ahh, läksid inimesed põhja, said surma, mis ikka – juhtub. Aga nii need asjad ikkagi ei käi. Me oleme ju haritud riik.

Aga midagi seal Estonial oli, midagi sellist, mida ei saa avalikuks teha. Kardan, et see jääbki nii. Ausalt öeldes ei ole Eesti riik selles küsimuses eriti aktiivne olnud. (Pikk paus.)

Ma olen hauarahu poolt, seda küll. Vrakis puhkavad ju inimesed... Aga igasugusest hauarahust hoolimata peab tõde päevavalgele tulema. Kriminaalse juhtumi korral ei saa pealegi mingit hauarahu olla. Inimesi ju kaevatakse hauast välja, et tõde teada. Kas või aastate pärast.