Ott Sepp kehastab Ugala uuslavastuses ummikseisu sattunud pereisa

Ugala saadetud pressiteates on kirjas, et loo keskmes on kaks venda, nende naised ja ema, kellel on poegade elu ja naiste kohta oma arvamus. Ühe venna abielu on jõudnud tupikusse ning tundub, et ainult lapsed ja pangalaen veel hoiavadki seda koos. Teise venna elu jõuab pöördepunkti päeval, kui ta leiab oma naise teadvusetuna magamistoast.

See on lugu kaduvast mehelikkusest, tugevast ja tahtejõulisest naiselikkusest, isekusest ja andestamise raskusest, millesse on põimitud vabastavat nalja.

Lavastaja Tanel Ingi ütleb, et üldiselt mehed oma asjust just eriti ei räägi. "Sellest, mis hingel. Mis ei meeldi või haiget teeb. Nendest asjadest ei räägita sageli isegi oma naisega. Harva, kui on mõni sõber, kellele paotada oma südame ust. Nii jääb palju enda sisse ja koguneb tasahilju. Ega see hea ei ole. Aga kellega oma muredest siis rääkida?“