Üle kümne aasta inimesi nõustanud toitumisterapeut Triin Muiste tuletas meelde, et meie igapäevamenüüsse peaksid kuuluma kõik põhitoitaineid – valgud, rasvad ja süsivesikud. Nagu ta nentis, peaks menüüs kõige rohkem, 50–60 protsenti, olema süsivesikuid, sest need on organismi põhiline energiaallikas. Rasvu peaks seal olema 25–35 ning valke 10–20 protsenti.