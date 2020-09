Vana maja uus kuub saab peagi valmis

"Tegemisel on sokliaknad, teisipäeval tõstetakse paika uks ja hoovi peal ootab veel varikatus," ütles muuseumi direktor Jaak Pihlak. "Kui kõik hästi läheb, on töö oktoobri keskpaigaks valmis. Pilt on juba praegu hoopis teine ja see on muidugi ütlemata tore. Üks väärikas hoone on saanud jälle uue vana ilme."

Muuseumi fassaad nägi aastaid kaunikesti vilets välja. Omal ajal apteegiks ehitatud maja on üks vanemaid Viljandi kivihooneid ja kerkis pärast põhjasõda. Maja on suures osas säilitanud oma kubatuuri ja väljanägemise, kui välja arvata mansardkorrus, mis on hiljem peale ehitatud. Hoone sai valmis 1780. aastal. Milline fassaadikate algul välja nägi, pole teada. Pihlaku sõnul on võimalik seegi variant, et müüridel polnud üldse krohvi peal.