Väärikate ülikooli loengud jäävad sügissemestril ära

"Poole aasta plaanid olid juba valmis, ruumid tellitud, rektoritega kokku lepitud, kuulutused tehtud," ütles Viljandi väärikate ülikooli eestvedaja Piret Aus. "Septembris me viiruse pealetungi tõttu alustada ei tohtinud ning nüüd siis selgus, et üle Eesti ei alusta väärikate ülikoolid sellel semestril ja plaanitud mahus. Suuri kogunemisi me Sakala keskuses teha ei saa, meie riskirühm on meile kõige kallim vara."

Õppeprorektor Aune Valk nentis, et loengute ärajäämine võib paljusid õppijaid kurvastada, sest tagasiside järgi hindavad väärikad lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele võimalust kodust välja tulla ja suhelda. "See otsus on aga langetatud vastutustundlikult, mõeldes väärikas eas õppijate tervisele," sõnas Valk. "Pakume väärikatele sügissemestril videoloenguid ja korraldame digioskuste arendamise koolitusi väikestes rühmades."

Lisaks digioskuste koolitustele on plaanis teha õpitubasid ja keelekursusi väikestes rühmades.

"See on värske uudis ja Viljandis ei ole me veel jõudnud uues olukorras konkreetseid plaane teha," lausus Aus. "Me võime teha paarikümnele inimesele videoloengute ühisvaatamisi näiteks raamatukogus või kultuurimajas."

Tartu ülikooli väärikate ülikool on ellu kutsutud selleks, et elukestva õppe põhimõtetest lähtudes pakkuda õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga vähemalt 50-aastased huvilised.