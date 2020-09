Jaak Aab: maapiirkondades elavate inimeste hulk ei tohiks vähemalt väheneda

Möödunud nädalavahetusel tähistatud üle-eestilise maal elamise päeva puhul peeti reedel Suure-Jaani gümnaasiumis konverentsi, kus arutleti, kuidas inimesi maale elama saada. Lisaks kohalikele ettevõtjatele osales konverentsil riigihalduse minister Jaak Aab, kelle sõnul on riik inimeste maale meelitamisse viimastel aastatel palju panustanud, andes omavalitsustele rohkem raha. Ta tõdes, et maaelu edendamiseks on vaja edendada kohalikku ettevõtlust ning toetada inimest eluaseme soetamisel.