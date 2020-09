Viljandi uus päästehoone plaanitakse rajada tüüplahendusena

Eesmärk on hooned rajada tüüplahendusena, kuid arvestades kohapealsete vajadustega.

"Proovime uut lahendust, kus ühe hankega projekteerime mitu sarnast objekti korraga," ütles Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger BNS-i vahendusel. "Loomulikult arvestatakse iga piirkonna eripäradega, aga suures plaanis peaks selline hankimine tooma juurde efektiivsust ning kulude kokkuhoidu. Teiseks oluliseks uuenduseks on see, et hangime ka tööprojekti koostamist. Varem on see jäänud ehitaja ülesandeks."

Igas linnas on plaanis hooned rajada uushoonestusena vastavalt KUU arhitektide koostatud funktsionaalse kavandi lahendusele. Rajatavatel objektidel on tagatud muu hulgas funktsionaalsus, materjalide ja tehnosüsteemide pikk kasutusiga, keskkonnasäästlikkus, hea töökeskkond ning turvalisus. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. oktoober.

Pärast seda, kui praegu Viljandi päästjate kasutuses olev uhke hoone ligi seitse aastat tagasi ehitusmälestiseks kuulutati, hakkasid nad otsima võimalust majast ära kolida. Kõigepealt leiti sobiv krunt Reinu tee kaugeimast otsast, kuid uue plaani järgi peaks maja valmima 2024. aastal Metsküla tee ääres aadressil Metsküla tee 1.