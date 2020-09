Muusikapäev tuleb koos tütarlastekooriga, kuid ilma kohaliku vokaalkvintetita

Sakala keskuses esineb kell 13 ETV tütarlastekoor, dirigent Aarne Saluveer. ETV tütarlastekoor on välja kasvanud ETV lastesaadete toimetuse laulustuudiost. Koori repertuaari kuulub eri ajastute vaimulik ja ilmalik muusika, rahvamuusikatöötlused, pop- ja džässmuusika ning vokaalsümfoonilised suurvormid. Aarne Saluveer on üks Eesti aktiivsemaid laste- ja noortemuusika arendajaid, muusikaõpetajaid, dirigente ja koolitajaid. Saluveeri juhatatavad koorid on võitnud auhindu Eestis ja rahvusvahelistel tippkonkurssidel.