Ugala raudvara valiti näitlejate liidu auliikmeks

Teatri avalike suhete ja turundusosakonna juht Mari Nurk ütles, et Ugalast on varem auliikmeks valitud Luule Komissarov, Peeter Jürgens, Anne-Reet Margiste ja Leila Säälik. Näitlejate liidu kodulehekülje andmeil on auliikmeks valitud 34 inimest, teiste hulgas Ita Ever, Tõnu Kark, Kersti Kreismann ja Helgi Sallo.