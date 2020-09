Suvesoojus teeb sammu tagasi

Ilmateenistuse teatel jõuavad esmaspäeval kohale esimesed hoosaju pilved ning sooja ei ole oodata üle 19 kraadi. Ööl vastu teisipäeva laienevad pilved üle Eesti. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab veidi vihma. Õhtul Lõuna-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on 14–17 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on põhja pool pilves selgimistega ilm ja sajab vähest vihma. Lõuna-Eestis on pilvi hõredamalt ja ilm enamasti sajuta, kuid laiguti tekib udu. Kolmapäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati püsib udu ja Põhja-Eestis võib ka veidi vihma tibutada. Pärastlõunal on pilvi hõredamalt ja ilm enamasti sajuta. Sooja on 15–18 kraadi.