Viljandi linn ja muinsuskaitseamet vaidlevad teekivide üle

Vaidluse peamine alus on ajaloolise järjepidevuse hoidmine. Kui muinsuskaitseamet leiab, et Hiire tänav on ajalooline tänav, mida tuleks linnaruumis ajastule kohaselt esile tuua, siis linnavalitsus pareerib seda mõtet väitega, et Hiire tänav pole ajalooline tänav, vaid pargitee, mis tekkis alles pärast teist maailmasõda. Enne seda oli kogu ala kaetud puithoonetega, mis hävisid sõjaaegses suurpõlengus.