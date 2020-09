Margus Hundi segased ajad lõppesid edukalt

Ööl vastu laupäeva sai selgeks, et kaks head mängu NFL-is, kus ta suutis blokeerida vastase löögi ning murda maha vastaste ründajaid, andsid talle koha meeskonna 53 liikme seas. See otsus tähendas ka ühtlasi, et Hunt teenib lepingus ettenähtud aastapalga täies ulatuses.