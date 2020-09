Kohus ei saatnud kohtuotsust eiravaid mehi vanglasse

Tänavu jaanuari algul pidi Margo Utt minema kriminaalhooldaja vastuvõtule, aga sinna ta ei jõudnud. Hooldaja saatis välja järgmise ja ülejärgmise kutse, kuid mees ei tulnud ikka kohale. Seejärel sai kriminaalhooldaja temaga ühel hommikul telefonitsi ühendust. Mees püüdis algul väita, et tal on gripp, aga lõpuks tunnistas üles, et on joonud.