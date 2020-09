Laupäeval kogunesid Viljandi Jakobsoni ja Elva kooli noored Männimäel asuvale staadionile, et puhuda heeliumit täis suur ilmaõhupall ja läkitada see nii kõrgele kuniks see puruneb ja alla tagasi prantsatab. Arvutuste järgi pidi pall jõudma 31 kilomeetri kõrgusele ning siis Järvamaal alla tulema. Nii ka läks.