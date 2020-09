Sellise küsimuse püstitas Leicesteri ülikooli lõpetanud Johan-Kristjan Konovalov mõne aasta eest. Juhtumisi ongi tema ise täpselt selline inimene. Kolmapäeval on tema viimane tööpäev Viljandi raekojas, kus ta pidas kuus aastat avalike suhete spetsialisti ametit. Täpsemalt öeldes: kuus aastat ja kuus kuud. Päris pikk aeg, eriti kui arvestada seda, et ta on alles 29-aastane.