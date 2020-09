Viljandi vallas hakkas elanike arv kasvama

Vallavanemad on aga märganud, et koroonaajal tunti maal elamise vastu rohkem huvi ning näiteks Viljandi valda kolinud inimeste arv on kasvanud. FOTO: Merily Šmidt

Igal aastal kutsuvad vallad inimesi maale elama, kuid sellest hoolimata on Viljandimaal kõikide omavalitsuste elanike arv kahanenud. Vallavanemad on aga märganud, et koroonaajal tunti maal elamise vastu rohkem huvi ning registri andmed näitavad, et Viljandi vallas on tänavu elanike arv lausa kasvama hakanud.