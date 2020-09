«Viljandi on väga maaliline. Aga siin on ka Eesti kõige lahedamad väljakud,» ütles üks turniiri vedureid selle algusaastatest Eva Peedimaa Tartu akadeemilisest tenniseklubist. «Muidugi me ütleme Tartus, et meie Toome tenniseväljakud on kõige ilusamad Euroopas, aga neid on neli. Viljandis on väljakuid kuus. Ülikõva!»