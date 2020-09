Täna saab lähemalt tutvuda Viljandi valla kaasava eelarve ideedega

Vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Raivo Loti saadetud pressiteates sõnatakse, et Viljandi valla kaasavas eelarve ideevõistlusele laekus 20 ettepanekut, millest hääletusele pääses 12. Hääletada saab Viljandi valla elanik, kes on 21. septembril vähemalt 16-aastane ning iga elanik saab valida kolm ideed. Viljandi valla kaasava eelarve suurus on sel aastal 35 000 eurot. Kui raha jääb üle, jagatakse see mitme idee vahel.