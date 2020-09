Viljandi haigla sai uue silmaarsti ja alustab silmaoperatsioone

Haigla kommunikatsioonijuhi Ene Veiksaare saadetud pressiteates on kirjutatud, et Anne-Liis Matson peab end pooleldi tallinlaseks ja pooleldi viljandlaseks. Pärast Inglismaal töötatud perioodi on ta otsustanud jääda paikseks Viljandisse, kuhu pere teda on toonud. Residentuuri läbis Anne-Liis Matson Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikus ja töötas pärast residentuuri Kai Noore silmakabinetis, kus ta väikese koormusega jätkab ka edaspidi.

Vahepeal täiendas Anne-Liis Matson end Suurbritannias Royal United Hospitalis. "Peamine, mille pärast ma sinna kogemusi omandama läksin, oli silmapõhja haiguste diagnostika ja ravi, mida sain seal palju praktiseerida. Lisaks olid mul erakorralised vastuvõtud, niinimetatud silmavalved, kus sai näha palju erakorralisi silmahaigusi ja -traumasid, see oli samuti huvitav," rääkis Matson pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et Viljandi haiglasse on äsja tulnud uus silmalaser, millega saab ravida suhkruhaigeid ja glaukoomiga patsiente ning samuti neid, kellel on näiteks silmapõhjaveeni sulgus. Lisaks sellele on haiglas nüüd silmapõhja pildistamise aparaat, millega saab teha detailset pilti võrkkestast ja silmanärvidest. "See on hästi oluline silmapõhjahaiguste ja glaukoomi diagnostikas," ütles Matson.

Kui seni on suhkruhaiged ja silmapõhja veeni sulgusega patsiendid saadetud kas Tartusse, Pärnusse või Tallinna, siis nüüdsest saavad nad abi Viljandi haiglast. "Lisaks silmapõhja laserravile tahan hakata tegema ka silmasiseseid süste, mis on vajalikud samuti eelkõige suhkruhaigetele patsientidele, ealise maakuli degeneratsiooniga patsientidele ja silmapõhja veeni sulgusega patsientidele. Operatsioonide tegemise valmidus on täiesti olemas ja hetkel tegeleme instrumentide tellimisega."

Lisaks silmasüstidele soovib Anne-Liis Matson operatsioonitoas hakata tegema laugude pisioperatsioone, näiteks avama raheteri ja eemaldama healoomulisi nahamoodustisi. Veel meeldib arstile oma sõnul tegelda lastega ning nende silmi ravida. "Mul on endal väikesed lapsed, see on tore kontingent. Nad on nii vahva vaheldus täiskasvanutele, nendega on tore," rääkis ta. "See on hästi rõõmustav, et avanes võimalus siia tööle tulla. Me oleme varem palju pendeldanud Tallinna ja Viljandi vahet. Inglismaal olime küll terve perega, sest tüdrukud on alles väikesed, kuid nüüd oleme siia paikseks jäänud. Viljandi on lastele kasvamiseks ideaalne paik."