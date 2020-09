Viljandis valminud seadmetega tehakse süüa nii Eesti suurköökides kui ka mujal

Sveba-Dahlen alustas Rootsis tegevust juba 60 aastat tagasi pagariahjusid tootva pere­ettevõttena. Eesti ja Viljandiga sai see seose eelmise sajandi lõpul, kui ettevõte ostis kunagise makaronitööstuse hoone koos kinnistuga ning lõi siia paarist mehest koosneva tootmisüksuse, milles monteerija-keevitajana asus tööle praegune ettevõtte juhatuse liige ja tehase juht Raul Järve. Nüüdseks on ettevõtte Viljandi harust välja kasvanud osaühing Sveba-Dahlen Baltic, mille tehases on ametis poolsada inimest. Tehases toodetakse ja uuendatakse suures valikus sahtel- ja tunnelpitsa­ahjusid ning minikonteinerahjusid. Samuti valmistatakse mitmesuguseid pagaritööstuse seadmete komponente ning vispleid ja mikserite raame, mida kasutavad grupi teised tootjad seadmete kokkupanekul Rootsis ja Taanis.