Võib-olla. Aga lõpmatuses pole see probleemiks. Taavi Tulev on proovinud müstilist lõpmatuse mõistet vormi valada optilise kunsti abil. 30. septembrini on Viljandi linna­galeriis eksponeeritud tema geomeetrilise kunsti näitus «Lõpmatus», mis viib vaataja argimöllust sisemisele rännakule.