Paalalinna kooli direktor ­Aavo Palo ja kunstikooli direktor Laineli Parrest saatsid eelmisel teisipäeval linna kinnisvara haldusametile taotluse sooviga kohandada keraamikastuudioks kaks koolimaja nullkorruse ruumi. Avalduses on kirjas, et need vajaksid lisaks üldisele remondile valamuid, ventilatsiooni ja vähemalt 10-kilovatist elektrivõimsust. Pärastlõunasel ajal oleksid stuudios kunstikooli tunnid lastele ja täiskasvanutele ning päeval saaksid seal tegutseda Paalalinna kooli õpperühmad.