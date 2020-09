Tarmo Noormaa: eksitavad sõnumid tekitavad inimestes segadust

Korraldajana seaduste, määruste ja soovitustega kogu aeg kursis olles teame, et ürituste korraldamise keeldu ehk juriidilist otsust selle kohta Eestis praegu ei ole. On ürituste korraldajatele antud soovitused ja kehtestatud nõuded. See tähendab, et Viljandi pärimusmuusika ait on avatud ja Eesti pärimusmuusika keskuse üritused toimuvad.

KÜLL AGA EI LOE ega peagi lugema kultuurivaldkonna töötajatele mõeldud määrusi ja seadusi kõik inimesed, kes on harjunud kultuuriüritustel käima või soovivad mõnele üritusele minna. Potentsiaalne publik hangib oma info meediast. Seepärast leiame, et on äärmiselt oluline, mis sõnumi kohalik omavalitsus meediasse saadab. Viljandi linnavalitsuse eelnimetatud pressiteate valguses oleme saanud hulga kõnesid, kus uuritakse piletite tagasiostu ja ürituse ärajäämise kohta.

Meie teame, mida tähendab avaliku ürituse loa taotlemine, kuidas ja millises korraldamisprotsessis seda hangitakse ning millistel juhtudel seda tarvis läheb. Kultuuri nautida sooviv inimene loeb aga väga lihtsalt Viljandi linnavalitsuse pressiteatest välja, et kõik järgmise kolme nädala üritused tuleb ära jätta. Oleme olukorras, kus valitsus, terviseamet ja kohalik omavalitsus lubavad üritust korraldada, aga inimestele öeldakse, et ärgu nad sinna mingu. Mis omakorda lükkab ärajätmise vastutuse ja sellest tuleneva sotsiaal-majandusliku mõju korraldaja kanda.

Kirjeldan alljärgnevalt ühe ürituse näitel, mida selline olukord meile teeb. Olgu see üritus pärimusmuusika lõikuspidu, mille toimumisaeg 2.–3. oktoober jääb linnavalitsuse pressiteates nimetatud ajavahemiku (järgneva kolme nädala) sisse.

Oleme lõikuspidu pärimusmuusika keskuses ette valmistanud märtsikuust alates. Rahalised kokkulepped on sõlmitud 15 artistiga, kellega on seotud kokku ligi 100 inimest, ning rohkem kui 20 koostööpartneriga (sealhulgas tehnikafirmad, turundajad, majutusasutused, foto- ja videoteenuse osutajad, õhtujuhid ning rahalised püsitoetajad). Nende ettevõtete taga on inimesed ja perekonnad, kes ürituse ärajäämise korral kannavad kõik rahalist kahju. Oluline on märkida, et suur hulk nendest partneritest on viljandlased ja Viljandiga tihedalt seotud ettevõtted.

Kuigi seadus lubab lõikuspidu korraldada, on piletite ostmine linnavalitsuse esmaspäevase pressiteate tõttu peaaegu täielikult peatunud ja pigem soovitakse pääsmeid tagasi müüa. Samas kui me selle ürituse ära jätaksime, poleks meil alust kokkulepitud tasudest keelduda. Ürituse edasilükkamise korral peaksime loobuma osast esinejatest ja koostööpartneritest, kulutama lisaraha uuele kommunikatsioonile ning jätma korraldamata varem nendele päevadele planeeritud üritused. Niigi muutlikul ajal eksitavate sõnumite jagamine tekitab inimestes segaduse, piletite ostmine peatub ja me kanname varalist kahju. Me ei ole oma valdkonnas ainsad. Ebakindlas vees on kõik Eesti kultuurikorraldajad ja nii ähvardab kogu sektorit kokkuvarisemine. Niiviisi jõuame ringiga tagasi kohaliku omavalitsuse juurde, kelle tulusid see samuti kärpima hakkab.