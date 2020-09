Poe juhatuse liikme Riina Piiri sõnutsi on paarikilosed mahearbuusid müügiks läinud hästi. «Eelmisel nädalal toodi kolm kasti ja praegu (esmaspäeval – toimetus) on viis arbuusi alles. See on ikkagi mahe, sellel on omaette suur väärtus,» ütles ta.