Raad täpsustas avalike ürituste keelamise korda

Küll aga puudutab otsus kitsalt avaliku ürituse loa kohustusega üritusi, mis on avalikus linnaruumis või peavad muul põhjusel toimumiseks omavalitsuselt luba taotlema.

Varem loa saanud üritustelt seda ära ei võeta, isegi kui need on järgmise kolme nädala jooksul.

Küll aga on toonitatud, et tegu on soovitusega, seega tuleb ürituse korraldajal endal hinnata, kas ja mil määral ta oma plaane muudab. Kindlasti ei tohi üritustel osaleda haigustunnustega inimesed. Nemad peavad jääma koju ja võtma ühendust oma perearstiga.