Ööpäevaga lisandus 36 koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmete kohaselt lisandus enim nakatunuid Ida-Virumaale – 15. Harjumaale tuli juurde 14 haigestunut, Järvamaale üks, Võrumaale üks ja Tartumaale üks nakatunu. Neljal juhul polnud positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukohta.

Harjumaale (10 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 14 haigusjuhust ühel juhul on nakkus sisse toodud Poolast ning neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel.

19.–20. septembrini lisandunud haigestunud neli olid varasemate haigestunute kontaktsed.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26, Tallinna Männi lasteaia koldega 10 ja töökoha koldega kuus inimest. Läänemere gümnaasiumi koldes on 17 haigestunut.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1844 inimest, kellest 211 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 15 juhtumi puhul on 10 varasemate nakatunute lähikontaktsed ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel väljaselgitamisel. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 784 inimest, kellest on haigestunud 148.

Võrumaale lisandunud nakatunu on Võru linnavalitsuse töötaja, Tartumaale lisandunud nakatunu on lasteaiatöötaja, mõlema nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lõuna regioonis on kolm kollet: Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 157 inimest, kellest 36 on haigestunud.

22. septembri hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 32 inimest, juhitaval hingamisel oli kolm patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 10.