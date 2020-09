Viljandi valla Tarvastu lasteaeda astumiseks tuli juulis ja augustis ootamatult 12 taotlust, lisaks on esitatud neli avaldust 2019. aastal sündinud lastele koha saamiseks. Lasteaia direktori Tiiu Rõõmu kinnitusel on lasteaias praegu kaheksa rühma kokku 142 lapsega. Lasteaia Mustla majas on kaks rühma 40 lapsele, koostöös vallaga on otsustatud avada lisarühm, et järjekorras olevad lapsed ära mahutada.