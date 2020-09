Ööklubi Cheers omanik Ahto Kalda rääkis, et praegu plaanitakse aeg maha võtta ning remonti teha. Esialgu on kaalumisel, kuidas öise alkoholipiirangu puhul edasi toimetada. «Variandid on kas müüa nagu lubatud südaööni alkoholi või et oleme kinni. Saame ka toitu valmistada, sest kõik võimalused selleks on olemas,» rääkis Kalda. Ta nentis, et tegutsemine sõltub suuresti ka sellest, milliseks kujuneb nakatunute arv.