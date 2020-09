Kuigi lemmikloomade steriliseerimise vajalikkusest on räägitud väga palju, kipub kassipoegi varjupaikadesse sattuma liiga palju. Eelmisel nädalal kuulutas Varjupaikade mittetulundusühing, mille alla kuulub ka Viljandi loomade varjupaik, sotsiaalmeedias, et praegu on selle asutuse varjupaikades 544 kassi, kellest pooled on kassipojad. Viljandi varjupaigas on kodulehe andmetel 56 kuni pooleaastast kassi.